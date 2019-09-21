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Kültürpark’ta bulunan işletmeler tahliye edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent içinde kalan en büyük yeşil alanlardan biri olan Kültürpark’taki işletmeleri tahliye etme kararı aldı.

Kültürpark’ta bulunan işletmeler tahliye edilecek

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent içinde kalan en büyük yeşil alanlardan biri olan Kültürpark’taki işletmeleri tahliye etme kararı aldı.
Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içerisinde bulunan ticari işletmeleri tahliye etme kararı aldı. İşletmelerin bir bölümümün amacı dışında kullanıldığı, bir kısmının da ilave yapılar yaparak kaçak işletmelere dönüştüğünü belirleyen belediye, yapıları ekim ayı içerisinde tahliye etmeyi planlıyor. Tahliyenin ardından belediyenin bu işletmelerden bir kısmını kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanacağı, bir kısmının da yine belediye şirketi olan Grand Plaza aracılığı ile işletileceği öğrenildi. Kültürpark’ta bulunan işletme yetkilileri ise kendilerine tahliye konusunda herhangi bir bilginin ulaşmadığını ileri sürdü.

FOTOĞRAFLI

Kültürpark’ta bulunan işletmeler tahliye edilecekKültürpark’ta bulunan işletmeler tahliye edilecekKültürpark’ta bulunan işletmeler tahliye edilecekKültürpark’ta bulunan işletmeler tahliye edilecek

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