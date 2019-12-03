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Kulübeler geldi açlık grevi bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:13 | Son Güncelleme

Adana’da hayvansever İpek Şahin’in parktaki sokak hayvanlarının kulübesi kaldırıldığı için açlık grevi ve imza kampanyası başlatması üzerine belediye, kulübeleri parka geri getirdi. Uzun yıllardır Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan 5 Ocak Lions Çocuk Dinlenme Parkı’nda sokak köpeklerine bakan Şahin, geçen 28 Eylül tarihinde köpekler için parkın bir köşesine kendi imkanlarıyla kulübe yaptırmaya karar verdi.

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

10 Kasım tarihinde ise Çukurova Belediyesi tarafından ’CİMER’e şikayet var. Köpekler havlıyor insanlar korkuyor’ gerekçesiyle kulübeler kaldırıldı. Bunun üzerine gerekli görüşmeleri yapan Şahin hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamayınca dün sabah saatlerinde parkta stant açarak açlık grevine başladı.

Akşam saatlerinde ise Şahin’in açlık grevinin basında yer bulması üzerine Çukurova Belediyesi görevlileri kaldırdıkları
kulübeleri geri parka getirerek eski yerine koydu. Hayvansever İpek Şahin, “Çok mutlu oldum. Keşke hiç böyle olmasaydı. Çok teşekkürler. Bu kış günü o hayvanları düşünmeliyiz” dedi.

Kulübelerin gelmesiyle birlikte köpekler kulübelerine girdi, açlık grevi de sona erdi.

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

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Anahtar Kelimeler:
açlık grevi adana

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