Kulübeler geldi açlık grevi bitti

10 Kasım tarihinde ise Çukurova Belediyesi tarafından ’CİMER’e şikayet var. Köpekler havlıyor insanlar korkuyor’ gerekçesiyle kulübeler kaldırıldı. Bunun üzerine gerekli görüşmeleri yapan Şahin hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamayınca dün sabah saatlerinde parkta stant açarak açlık grevine başladı.

Akşam saatlerinde ise Şahin’in açlık grevinin basında yer bulması üzerine Çukurova Belediyesi görevlileri kaldırdıkları

kulübeleri geri parka getirerek eski yerine koydu. Hayvansever İpek Şahin, “Çok mutlu oldum. Keşke hiç böyle olmasaydı. Çok teşekkürler. Bu kış günü o hayvanları düşünmeliyiz” dedi.

Kulübelerin gelmesiyle birlikte köpekler kulübelerine girdi, açlık grevi de sona erdi.



