HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kulübü soyan hırsızlar çay demleyip çapayla çimlere zarar verdi

Kulübü soyan hırsızlar çay demleyip çapayla çimlere zarar verdi

10.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor alt yapısının çalıştığı statta son 1,5 ayda üçüncü hırsızlık olayı meydana geldi.

Denizlispor alt yapısının çalıştığı statta son 1,5 ayda üçüncü hırsızlık olayı meydana geldi. Antrenör ve sporcuların malzemeleri çalan hırsızların, çay demleyip çimleri çapayla zarar veren rahatlıkları pes dedirtti.
Denizlispor’un U19 takımının çalıştığı Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda, önceki gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pencere ve kilitler kırılarak hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde stada gelen hizmetli pencere ve kilitlerin kırıldığını fark etmesi üzerine 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek incelemelerde yaparken, hırsızların, futbolcular ile hocaların kramponları ile spor malzemelerinin yanı sıra çay ve sigara çaldığı tespit edildi.

Hırsızların çıkmadan önce çay demleyip içmişler
Tesisteki güvenlik kameraları çalışmadığı için hırsızlık olayının şüphelileri henüz tespit edilemedi. Alt yapı tesisinde yapılan detaylı incelemede hırsızların malzemeleri çaldıktan sonra bina içerisinde çay demleyip içtikleri daha sonrasında ise yeşil zemine çapa ile zarar verdikleri belirlendi. Uzun süre tesislerde kalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

1,5 ay içerisinde 3. hırsızlık olayı
Daha öncesinden ise statta 1,5 ay içerisinde farklı günlerde hırsızlık olayı gerçekleştiği belirtildi. Olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren, ekiplerin 3 ayrı parmak izi tespit ettikleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Bahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacakBahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacak
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

İlker Başbuğ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi

İlker Başbuğ ifade verdi

Bahçeli duyurdu: MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu

Bahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacak

MİT'ten Sincar'da operasyon! Kritik isim yakalandı

PKK'nın kritik ismi Sincar'da yakalandı

Bolu'da yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

Yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

ABD savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntüler

İstanbul'da dikkat çeken görüntü!

Tarık Buğra'nın hayatı yazarak geçmiş: Tarık Buğra kimdir? İşte Tarık Buğra'nın romanları!

Ünlü yazar Tarık Buğra'nın hayatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.