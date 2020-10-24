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Kuluçka makinesinde gizlenen kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir araç içerisinde kuluçka makinesine gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Mardin’in Midyat İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından, ilçe girişinde durdurulan 1 araç içerisinde yapılan arama neticesinde; kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin’in Midyat ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir araç içerisinde kuluçka makinesine gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Mardin’in Midyat İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından, ilçe girişinde durdurulan 1 araç içerisinde yapılan arama neticesinde; kuluçka makinesi içerisinde oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı belirtildi.

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