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Kulu'da, tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kulu'da, tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kulu ilçesi Kırkkuyu Mahallesi'nde 25 Ekim günü izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.Y. ve T.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin Karşıyaka ve Yeni mahallelerindeki evlerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 68 sikke, 113 obje, 1 ibrik, 3 dedektör ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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