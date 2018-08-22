Kuluncak'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Taha AYHAN/KULUNCAK (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazaya yardım etmek ve meraklı gözlerle izlemek isteyen 2 otomobil çarpıştı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaçınar mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 44 AS 689 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ahmet, Sevil, Selin, Alperen ve Ömer Budak yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Ayrıca, kazaya yardım etmek amacıyla ve izlemek için gelen 2 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluştu.
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