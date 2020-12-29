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Külünk’ten Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili ilginç iddia

29.12.2020 18:12 | Son Güncelleme:
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Külünk’ten Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili ilginç iddia

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, 2 yıl önce Rize Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken makamında bir trafik polisi tarafından silahla vurularak şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin suikasti ile ilgili görülen davada bugün tanık olarak dinlendi.Külünk, duruşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Verdi ile şehadetinden 3 gün önce makamında görüştüğünü belirterek “Şehadetinden 3 gün önce kendisine ziyaretimde ‘Ağabey önümüzdeki hafta Rize’de büyük bir operasyon gerçekleştireceğim’ diyerek cebinden çıkardığı bir kağıdı bana gösterdi.

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, 2 yıl önce Rize Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken makamında bir trafik polisi tarafından silahla vurularak şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin suikasti ile ilgili görülen davada bugün tanık olarak dinlendi.
Külünk, duruşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Verdi ile şehadetinden 3 gün önce makamında görüştüğünü belirterek “Şehadetinden 3 gün önce kendisine ziyaretimde ‘Ağabey önümüzdeki hafta Rize’de büyük bir operasyon gerçekleştireceğim’ diyerek cebinden çıkardığı bir kağıdı bana gösterdi. Muhtemelen kağıtta gerçekleştireceği operasyondaki isimler söz konusuydu ama ben aldığım terbiye gereği kimler olduğunu sormadım. Ancak gerçekleştirileceği operasyonun FETÖ’ye yönelik olduğuna şüphe yoktu” dedi.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 11 Aralık 2018 tarihinde makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun yargılanmasına Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Altuğ Verdi suikasti nedeniyle yürütülen davanın bugünkü duruşmasında AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk tanık olarak dinlendi.
Külünk, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada “Sayın savcımız mütalaasını verdi. Sanık ile ilgili yargılama sürecinin gördüğüm kadarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz. 7 Ocak da bir karar duruşması olacak ve adalet tecelli edecek” diye konuştu.
“Altuğ Verdi bizim ailece çok sevdiğimiz bir evladımızdı” diyen Külünk “Türkiye Altuğ Verdi’nin şehadeti ile gelecek yıllarda devlete hizmet edecek çok kıymetli bir kamu yöneticisini kaybetti. Üzerinde devletin emek verdiği ve bu ülkeye hizmet etmesi için yetiştirdiği bir evladı şehit oldu. FETÖ terör örgütü ile mücadele noktasında çok duyarlı bir kamu bürokratıydı, ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.
Külünk, Altuğ Verdi’yi şehadetinden 3 gün önce Cumartesi günü beraberindeki heyet ile birlikte Rize’de makamında ziyaret ettiklerini ve kendisine makam odasının yanındaki dinlenme odasında çok özel bir bilgi verdiğini söyledi. Külünk, “ ‘Ağabey önümüzdeki hafta Rize’de büyük bir operasyon gerçekleştireceğim’ diyerek cebinden çıkardığı bir kağıdı bana gösterdi. Muhtemelen gerçekleştireceği operasyondaki isimler söz konusuydu ama ben aldığım terbiye gereği bir kamu yöneticisine kendi konusunda soru sormayı uygun bulmadığım için kimlere yönelik bu operasyonun gerçekleştirileceğini sormadım. Ancak gerçekleştirilecek operasyonun FETÖ’ye yönelik olduğuna şüphe yoktu. Ben de mahkemeye bu bilgileri tanık olarak arz ettim. Mahkeme heyeti de zapta geçti” ifadelerini kullandı.

Külünk’ten Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili ilginç iddia

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