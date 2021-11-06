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Kulüp dizisi nerede çekildi? Netflix Kulüp dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

06.11.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp dizisi online dizi, belgesel ve film izleme platformu olan Netflix'te yayınlandı. Dizinin yönetmenliği Seren Yüce'ye ait. Kulüp dizisinin senaryosu ise Zeynep Günay Tan tarafından kaleme alınıyor. Söz konusu dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

Kulüp dizisi nerede çekildi? Netflix Kulüp dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Merakla beklenen Kulüp dizisi yayınlandı. Ünlü yapım şirketi Netflix'in yeni Türk dizisi olan Kulüp dizisi, oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu dikkat çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç gibi başarılı isimler yer alıyor. Söz konusu dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte detaylar...

KULÜP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kulüp dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Matilda eski bir mahkumdur. 1955'in en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, annesi hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Matilda, kızı ile güçlü bir bağ kurmak ister ve kızını, Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için elinden geleni yapar. Matilda bir yandan da patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile uğraşır.

Kulüp dizisi nerede çekildi? Netflix Kulüp dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

KULÜP DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Gökçe Bahadır
  • Barış Arduç
  • Metin Akdülger
  • Fırat Tanış
  • Asude Kalebek
  • Salih Bademci
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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Gökçe Bahadır
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