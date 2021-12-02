Kulüp dizisinin 2. kısmından ilk fragman yayınlandı

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın paylaştığı, hikayesi gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan ilk 6 bölümü beğeniyle karşılanan Kulüp’ün 2. Kısım resmi fragmanını paylaştı.

KULÜP 2. KISIMDA NELER OLACAK?

İsrail’e gitmekten vazgeçen Raşel İsmet’e bir şans daha vermek ister. Matilda bir yandan Raşel’i İsmet’ten korumaya çalışırken diğer yandan da Selim’in iniş çıkışlarını yönetmeye çalışır. Çelebi, İsmet, Orhan ve Matilda’nın geçmişe dair sırlarının teker teker çözüldüğü son dört bölümde geçmişin acı günlerine tanıklık ederken Kulüp yepyeni bir ruha bürünecek; karakterlerimiz için bir yuva ve umuda dönüşecektir.

Kulüp 4 bölümden oluşan 2. kısmıyla 6 Ocak 2022’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.



