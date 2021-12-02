MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kulüp dizisinin 2. kısmından ilk fragman yayınlandı

Kulüp dizisinin 2. kısmından ilk fragman yayınlandı

02.12.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp dizisinin 2. kısmından beklenen fragman yayınlandı. Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın paylaştığı ve gerçek olaylardan esinlenilerek hazırlanan Kulüp dizisinin 2. kısmı izleyicilerini geçmişin acı olaylarına götürmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın paylaştığı, hikayesi gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan ilk 6 bölümü beğeniyle karşılanan Kulüp’ün 2. Kısım resmi fragmanını paylaştı.

KULÜP 2. KISIMDA NELER OLACAK?

İsrail’e gitmekten vazgeçen Raşel İsmet’e bir şans daha vermek ister. Matilda bir yandan Raşel’i İsmet’ten korumaya çalışırken diğer yandan da Selim’in iniş çıkışlarını yönetmeye çalışır. Çelebi, İsmet, Orhan ve Matilda’nın geçmişe dair sırlarının teker teker çözüldüğü son dört bölümde geçmişin acı günlerine tanıklık ederken Kulüp yepyeni bir ruha bürünecek; karakterlerimiz için bir yuva ve umuda dönüşecektir.

Kulüp 4 bölümden oluşan 2. kısmıyla 6 Ocak 2022’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Kanunsuz Topraklar'da büyük şok! Başrol oyuncusu veda ettiKanunsuz Topraklar'da büyük şok! Başrol oyuncusu veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Balık sürülerinin peşinden gidiyordu, tüfekle vuruldu!

Balık sürülerinin peşinden gidiyordu, tüfekle vuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Bu sefer kızının yanında öpüştü! Tepki yağdı

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

'Eskortluk' açıklaması sonrası ilginç pozlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.