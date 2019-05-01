Kulüpler Birliği’nde görev değişimi

Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği’nde görev değişimi yapıldı.

Ömer Uslu’nun başkanlıktan istifa etmesi sonrasında Kulüpler Birliği Başkanlığına Kazım Bulut getirilirken, takdir komisyonu ve sosyal işler komisyonu yeniden kuruldu.

Gemlik Stadyumu’nda bulunan Gemlikspor Tesisleri’nde toplanan yönetim, takdir komisyonunu yeniden oluşturdu. Takdir komisyonu Ömer Uslu, Osman Kayaalp, Telat Tepe, Baki Çatıkkaş ve Yahya Gümüş isimlerinden oluştu. Yahya Gümüş aynı zamanda sosyal işler komitesini de kurmakla görevlendirildi.

Gemlik’te son dönemde amatör spor kulüplerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Derneği, Bursa’da spor camiasında da örnek gösteriliyor.

