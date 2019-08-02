Kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beINSPORTS arasında süren görüşmelerde son nokta kondu. Taraflar, üç yıl daha Süper Lig yayınlarının beINSPORTS ekranlarında yayınlanması konusunda uzlaştı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir önderliğindeki yönetim kurulu ile beINSPORTS yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde, üç sezon boyunca devam kararı alındı.
Tarafların yaptıkları görüşmede yayın organizasyonunun mali şartlarını güvence altına aldığı, Süper Lig kulüplerinin herhangi bir hak kaybına uğramadan yol arkadaşlığının devam edeceği ifade edildi.
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