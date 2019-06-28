Kulüplerin borç yapılandırmasında son dönemece girildi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüpler ve bankaların üzerinde çalıştığı futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasında imza aşamasına gelindi.

Borçların yapılandırılması doğrultusunda UEFA, Finansal Fair Play (FFP) konusunda hassasiyet gösterirken, kulüpler, gelir-gider dengesini sağlayamaması durumda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nı bugün yürürlüğe soktu.

Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Yeni talimatnameyle, federasyon, belirlenen harcama limitine uymamaları durumunda kulüplere, para ve puan silme cezalarının yanı sıra transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden de kulüplerle bankalar arasındaki yapılandırma çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu. Söz konusu açıklamalara göre, borçlarının yapılandırması çalışmaları ana hatlarıyla şu unsurları taşıyor: