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Kulüpte cinayet anı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş’ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi H.G.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş’ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi H.G. (49) adliyeye sevk edildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, dün sabaha karşı 04.30 sıralarında, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki gece kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Uğur Altuntaş, gece kulübü çıkışı ismi öğrenilemeyen bir kadın ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Altuntaş kadını dövdü. İşletme sahibi H.G. ise araya girip, Altuntaş'a engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine H.G. ile Uğur Altuntaş arasında kavga çıktı. Bu sırada H.G.'ye ait tabancadan çıkan kurşun, Altuntaş'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Altuntaş, yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Altuntaş'ı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Altuntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Olayın ardından işletmeciliğini yaptığı gece kulübünde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan H.G., sağlık kontrolünün ardından cinayet bürosu ekiplerince emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan H.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı kişinin ayağına doğru ateş açan H.G.'nin karşı karşıya geldiği Altuntaş'a doğru tabancasını savurduğu ve ikinci kez aynı hareketi yaptığında tabancanın ateş aldığı anlar kamera görüntülerinde yer aldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin Altuntaş’a müdahale ederek kalp masajı yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

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