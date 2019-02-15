Kulüpte cinayet anı güvenlik kamerasında (2)

TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş'ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi Hüseyin Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum