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Kulüpten çıktı, evinin önünde kaçırıldı! Dehşeti anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 08:29 | Son Güncelleme

21 yaşındayken evine 10 metre uzaktaki bir noktaya kaçırılan ve 245 gün boyunca rehine olarak tutulan kadın, yıllar sonra yaşadıklarını anlattı. 1994 yılı ekim ayında yaşadıklarını hala tam olarak atlatmayı başaramayan Elena, yaşananların sevgilisi ile kavga ettikten sonra gerçekleştiğini söyledi.

Sergey ile bir partide dans ederken önemsiz bir nedenden dolayı kavga eden Elena, partiden çıkarak evine doğru ilerlemeye başlıyor. Ancak evine yalnızca 10 metre kala bir çete tarafından arabayla kaçırılıyor. Aylarca evine uzak kalan genç kadın, 8 ay boyunca nasıl intihar edebileceğini düşündüğünü söyledi. Günlerce karanlık bir odada tutulduğunu ve kilitli halde savaşın ortasında kaldığını söyleyen Elena, rehin tutulduğu günlerin tüm detayları yazdığı kitabında anlattı.

Yaşadıklarını çeyrek asır sonra anlattı

Rusya’nın Astrahan kentinde yaşanan olayın üzerinden 25 sene geçti. Artık ABD’de emlakçılık yapan Elena, gücünü toplayarak hikâyesini kitap haline getirdi. Geçen yılların ardından neler yaşadığını ilk kez bu kadar detaylı anlatabilen Elena, bakın rehine olarak tutulduğu süreçte neler yaşamış...
Bankada çalışan annesinin, bir sahte çeki imha etmesi üzerine, suçluların parayı tahsil etmek için kendisini kaçırdığını belirtti.
Daha sonra çete, annesini arayarak 300 milyon ruble (Bugünün parasıyla 70 milyon Türk lirası) fidye ödemesi gerektiğini Elena’ya söylettirdi.
Bu anları, “En acı verici kısmı buydu. Beni parçalara ayırıp postayla göndereceklerini söylememi istediler. Ancak bunu anneme yapamadım. Bana umut aşılamaya çalışıyordu. Ama onun o kadar çok para bulamayacağını biliyordum” ifadesiyle anlattı.
Çeçenistan’a kaçırılan Elena, çatışmaların başlamasıyla birlikte elektrik ve telefonun kesildiğini aktardı.Bombardıman seslerinden çok korktuğunu, kendisini kaçıranlardan Aslan isimli biriyle arkadaş olduğunu belirtti.
“Bana yardım etti, yemek getirdi, bazen bütün gece konuşurduk” diyen Elena, Aslan’ın da ölmesi üzerine tamamen yalnız hissettiğini söyledi. Daha sonra çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte tutulduğu evden kaçabildiğini anlattı.
“Özgürlüğümü kısa bir süre benden aldılar. Ancak bu sayede özgürlük hissini çok daha fazla hissedebiliyorum” diyor.
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Rusya elena rehine

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