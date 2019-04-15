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Kum Adası pembeye büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası’nda açan kır çiçekleri bölgeyi pembeye bürüdü.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası’nda açan kır çiçekleri bölgeyi pembeye bürüdü. Hayran bırakan manzara drone ile havadan görüntülendi.
Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası’nda ilkbaharın gelmesiyle açan çiçekler bölgeyi adeta pembeye bürüdü. Bölgede açan çiçeklerle oluşan vatandaşlar manzara karşısında adeta hayran kaldı. Oluşan manzarayı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla manzarayla birlikte fotoğraf çekti. Hayran bırakan manzara drone ile havadan görüntülendi.
Çiçeklerle oluşan görüntünün çok güzel olduğunu ifade eden Sermet Erinç, “Buraya biz denize girmek için geliyorduk. Bu güzelliğin olduğunu bilmiyorduk. Çardak Kum adası çiçeklerle daha da güzel olmuş. Görüntü çok güzel” şeklinde konuştu.

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü

Kum Adası pembeye büründü
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