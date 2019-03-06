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Kum dökmesi, pankreaes kanserinden kurtardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kum döktüğü için yaşadığı ağrılar nedeniyle gittiği hastanede pankreasında kitle olduğunu öğrenen genç kadın, Antalya’da başarılı ameliyat sonrası ikinci kez kansere yakalanma riskinden kurtularak sağlığına kavuştu.Bir aydır karnında ağrı ve hazımsızlık şikayetleri yaşayan ve çok rahatsızlık hissetmediği için sorunu önemsemeyen 34 yaşındaki Canan Taşar, bir sabah şiddetli bir ağrı ile uyanınca hastaneye başvurdu.

Kum dökmesi, pankreaes kanserinden kurtardı

Adıyaman’da kum döktüğü için yaşadığı ağrılar nedeniyle gittiği hastanede pankreasında kitle olduğunu öğrenen genç kadın, Antalya’da başarılı ameliyat sonrası ikinci kez kansere yakalanma riskinden kurtularak sağlığına kavuştu.
Bir aydır karnında ağrı ve hazımsızlık şikayetleri yaşayan ve çok rahatsızlık hissetmediği için sorunu önemsemeyen 34 yaşındaki Canan Taşar, bir sabah şiddetli bir ağrı ile uyanınca hastaneye başvurdu. Ultrasonda, kum döktüğü ve ağrıların da kuma bağlı olarak geliştiğini öğrenen Taşar’ın, tüm batın bölge incelemesinde pankreasında kitle de tespit edildi. MR ve tomografi sonucunda pankreas kuyruğunda 5 santim büyüklüğündeki tümörün varlığı doğrulandı.
Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Memorial Antalya Hastanesi Pankreas Hastalıkları Merkezinden Prof. Dr. Alihan Gürkan Prof. Dr. Alihan Gürkan, hastanın pankreasında sert ve kistik bir yapı olduğunu belirterek "Yaptığımız tetkiklerde ilerde kanserleşme öyküsü olan kist adenomlar olduğu anlaşıldı. Bu kistik tümör ileride tehlike oluşturabilirdi. Ameliyatta pankreasın bir kısmını alabilirdik ya da tümörün tipine göre sadece onu çıkarabilirdik. Ameliyat sırasında tümörün pankreasın dışına doğru büyümüş olduğunu gördük. Patoloji sonucuna göre düşündüğümüz gibi bir lezyon olmadığı için pankreasın tümünü çıkarmadık. Sadece kanserleşme ihtimali olan kısmı kapalı yöntemle aldık. Böyle olunca hem pankreas rezervi korunmuş oldu hem de hastamızın vücudunun bütünlüğü bir kesi olmadığı için bozulmadı. Şu anda hiçbir şekilde pankreas kanseri riski taşımıyor" dedi.

"Kum dökmek şansım oldu"
Canan Taşar kum döktüğü için yaşadığı ağrılar nedeniyle hastaneye gittiğini, karın ağrısının nedeninin kum dökmesi olduğunu belirterek "Bu belirti, pankreasındaki kitlenin fark edilmesini ve ilerlemeden ameliyatla alınmasını sağladı. Daha önce de mesane kanserine yakalanmış tedavi olmuştum. İkinci kez kansere yakalanma riski taşıdığı için büyük bir korku yaşadığını ve özellikle pankreasındaki tümörü öğrendikten sonra endişem daha da arttı. Prof. Dr. Alihan Gürkan, kum döküyor olmamın ve bunun karın ağrısına yol açmasının, tümörün fark edilmesini sağladığını ve bunun da benim en büyük şansım olduğunu söyledi. Çünkü normalde belirti vermeyen bu durum, ameliyat şansımı kaybedeceğin bir kansere kadar ilerleseydi, tedavim daha da zorlaşacaktı. Kum dökmek şansım oldu, çok mutluyum" ifadelerini kaydetti.

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