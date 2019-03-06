Kum dökmesi, pankreaes kanserinden kurtardı

Adıyaman’da kum döktüğü için yaşadığı ağrılar nedeniyle gittiği hastanede pankreasında kitle olduğunu öğrenen genç kadın, Antalya’da başarılı ameliyat sonrası ikinci kez kansere yakalanma riskinden kurtularak sağlığına kavuştu.

Bir aydır karnında ağrı ve hazımsızlık şikayetleri yaşayan ve çok rahatsızlık hissetmediği için sorunu önemsemeyen 34 yaşındaki Canan Taşar, bir sabah şiddetli bir ağrı ile uyanınca hastaneye başvurdu. Ultrasonda, kum döktüğü ve ağrıların da kuma bağlı olarak geliştiğini öğrenen Taşar’ın, tüm batın bölge incelemesinde pankreasında kitle de tespit edildi. MR ve tomografi sonucunda pankreas kuyruğunda 5 santim büyüklüğündeki tümörün varlığı doğrulandı.

Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Memorial Antalya Hastanesi Pankreas Hastalıkları Merkezinden Prof. Dr. Alihan Gürkan Prof. Dr. Alihan Gürkan, hastanın pankreasında sert ve kistik bir yapı olduğunu belirterek "Yaptığımız tetkiklerde ilerde kanserleşme öyküsü olan kist adenomlar olduğu anlaşıldı. Bu kistik tümör ileride tehlike oluşturabilirdi. Ameliyatta pankreasın bir kısmını alabilirdik ya da tümörün tipine göre sadece onu çıkarabilirdik. Ameliyat sırasında tümörün pankreasın dışına doğru büyümüş olduğunu gördük. Patoloji sonucuna göre düşündüğümüz gibi bir lezyon olmadığı için pankreasın tümünü çıkarmadık. Sadece kanserleşme ihtimali olan kısmı kapalı yöntemle aldık. Böyle olunca hem pankreas rezervi korunmuş oldu hem de hastamızın vücudunun bütünlüğü bir kesi olmadığı için bozulmadı. Şu anda hiçbir şekilde pankreas kanseri riski taşımıyor" dedi.