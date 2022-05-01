HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kum fırtınası Irak'ı esir aldı! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Kum fırtınası Irak'ı esir aldı! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

01.05.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ı sabah saatleri itibariyle etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde hava durumu tahmini yapmak da yasaklandı.

Kum fırtınası Irak'ı esir aldı! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini yeniden etkisi altına aldı. Irak basınında hastane kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ülkenin orta kısmı ile güneyinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle nefes darlığı çeken 400’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

AW609842_02

Haberlerde, Bağdat’ta 100’den fazla, Necef’de 70’ten fazla, Diyale’de 50, Anba’da 50’den fazla, Babil’de 100’den fazla ve Divaniye, Simava, Meyasan’da ise onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

AW609842_03

Irak’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanında uçuşlar askıya alınmıştı.

AW609842_04

HAVA DURUMU TAHMİNİNE YASAK GETİRİLMİŞTİ

Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

AW609842_05
Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti. (İHA)

AW609842_01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazırlıklara başladılar: Almanya destekliyor! Rusya'dan petrol ithalatı...Hazırlıklara başladılar: Almanya destekliyor! Rusya'dan petrol ithalatı...
Rus timi böyle pusuya düşürüldü!Rus timi böyle pusuya düşürüldü!
Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!
Anahtar Kelimeler:
Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Putin'e sert sözler: Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük

Putin'e sert sözler: Rus ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını gördük

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.