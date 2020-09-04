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Kum fırtınası zincirleme kazaya yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

Konya’da meydana gelen kum fırtınası zincirleme kazalara sebep olurken, 7 kişi yaralandı.Kum fırtınası saat 15.00 sıralarında Konya Aksaray karayolunda etkili oldu.

Konya’da meydana gelen kum fırtınası zincirleme kazalara sebep olurken, 7 kişi yaralandı.
Kum fırtınası saat 15.00 sıralarında Konya Aksaray karayolunda etkili oldu. Edinilen bilgiye göre bölgede rüzgarın da etkisiyle kum fırtınası başladı. Görüş açısı düşen kara yolunun her iki yönünde de zincirleme kazalar meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalarda 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görüş açısı zaman zaman kum fırtınası nedeniyle sıfıra inen ve ulaşıma kapatılan kara yolu, bir süre sonra trafiğe yeniden açıldı. Kaza yapan araçlar yol kenarına alınarak çekici gelmesi beklendi.
Kum fırtınasında kazaya karışan Adem Babir, “Yolda seyir halindeyken kamyon birden yavaşladı. Sanırım bu tarafta yol çalışması yapılıyor. Ondan dolayı rüzgarın da etkisiyle kum fırtınası başladı. Sağa çektim, seyir halindeyken araç bana çarptı. Ondan sonra da zincirleme kaza art arda geldi. Şu an tutanaklar falan tutuluyor. Kum fırtınası başladıktan yarım saat sonraya kadar kaza olmaya devam etti. Sonra arkada iki araç tekrar birbirine çarptı. Yaralılar var, ambulans birkaç tane yaralı götürdü. Kaza olduğunda canımız mı gitti dedik, baktık canımız gitmeyince kendimizi dışarı attık, boşver dünya malına ne olmuş dedik” dedi.

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