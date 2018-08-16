Kum Kaplanı köpekbalığı Antalya'da

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Akvaryum, dünyanın en tehlikeli 7 köpekbalığı içinde gösterilen Kum Kaplanı köpekbalıklarından ikisini, 15 bin kilometre uzaktaki Güney Afrika kıyılarından 6 aylık özel bir organizasyonla Antalya'ya getirdi. Ürkütücü görüntüsüyle dikkat çeken köpekbalıkları, 5,8 milyon litrelik ana tankta ziyarete açıldı.

Antalya'da 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip tünel akvaryumun yanı sıra Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema ile bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum'a, dünyanın en tehlikeli canlılarından biri geldi. En tehlikeli 7 köpekbalığı türü arasında gösterilen ve daha çok Güney Afrika kıyılarında görülen Kum Kaplanı köpekbalığının ikisi, yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki okyanusta özel izinle yakalandıktan sonra, 6 ay süren özel organizasyonla Antalya'ya getirildi.

Antalya Akvaryum'un 2012 yılında açıldığını, bugüne kadar birçok deniz canlısı türü getirildiğini belirten Antalya Akvaryum Kuratörü Erkan Çağlar, "Ama bizim için çok özel bir gündü. Çünkü Kum Kaplanı köpekbalığı operasyonumuz vardı. Bunun için yaklaşık 6 ay önce planlama yaptık ve dün akşam özel planlanmış bir Tırla buraya transferi gerçekleşti. Bu bireyler özel izinle yakalanmıştı. Antalya'ya ulaştıktan sonra yaklaşık 12 saatlik transfer adaptasyonu yapıldı. Ve bugün saat 10.00 civarında bir erkek, bir dişi bireyi ana tankımıza koyduk. Ana tankımız 5,8 milyon litre kapasiteye sahip. Avrupa'nın en uzun tüneline sahip bir akvaryum" dedi.