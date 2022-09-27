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'Kum saati' detayı gündem oldu! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın tasarruf tedbir kitapçığı dikkat çekti

27.09.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tasarruf tedbir kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta yer alan tasarrufla ilgili öneriler gündem oldu. Kitapçıktaki banyoya kum saati konulması ve duş saati süresiyle ilgili detay dikkat çekti. İşte o kitapçıkta yer alan bazı maddeler...

'Kum saati' detayı gündem oldu! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın tasarruf tedbir kitapçığı dikkat çekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşlara tasarrufla alakalı tavsiyeler içeren bir kitapçık yayımladı. Yayımlanan kitapçıkta vatandaşların tasarruf yapması adına pek çok öneri yer alırken öneriler arasındaki bazı maddeler dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

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Çok sayıda tavsiyenin bulunduğu kitapçıkta ulaşımla alakalı "Kısa mesafelerde yürüyün veya bisiklet kullanın" önerisi olduğu görüldü. Öte yandan evde alınacak tedbirler kapsamında ise "Saçınızı kurutma makinesi ile değil havlu ile kurutun" şeklinde bir tavsiye de yer aldı.

'KUM SAATİ' DETAYI

Kitapçıktaki en dikkat çeken maddelerden bir tanesi ise "Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş almayın." maddesi oldu. Diğer yandan düşük katlar için asansöre binilmemesi ve merdivenle çıkılması önerisi de kitapçıkta yer aldı.

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İşte kitapçıkta yer alan tasarruf ile ilgili bazı tavsiyeler:

  • Evinizin duvarlarını açık renge boyatın.

  • Binaların güney cephesine yaprak döken ağaçlar dikin.

  • Kışın perdeleri açın, içeriye güneş ışığı girsin.

  • Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirin ve önüne mobilya koymayın, ana girişlerde çift kapı ya da döner kapı kullanın.

  • Gereksiz yere ani fren yapmayın, gaza basmayın.

  • Araç bekleme halindeyken kontağı kapatın. Araçta hava akımını engellemek için camları açmayın. Bagajda bulunan gereksiz eşyaları çıkarın.

  • Çamaşır ve bulaşık makinesinde ön yıkama yapmayın. Çamaşırları asarak kurutun, kurutma makinesi kullanmayın.

  • Bulaşıklardaki kaba atıkları yemekte kullanılan peçeteyle temizleyin.

  • Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı banyo kum saati tasarruf

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