'Kum saati' detayı gündem oldu! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın tasarruf tedbir kitapçığı dikkat çekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşlara tasarrufla alakalı tavsiyeler içeren bir kitapçık yayımladı. Yayımlanan kitapçıkta vatandaşların tasarruf yapması adına pek çok öneri yer alırken öneriler arasındaki bazı maddeler dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Çok sayıda tavsiyenin bulunduğu kitapçıkta ulaşımla alakalı "Kısa mesafelerde yürüyün veya bisiklet kullanın" önerisi olduğu görüldü. Öte yandan evde alınacak tedbirler kapsamında ise "Saçınızı kurutma makinesi ile değil havlu ile kurutun" şeklinde bir tavsiye de yer aldı.

'KUM SAATİ' DETAYI

Kitapçıktaki en dikkat çeken maddelerden bir tanesi ise "Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş almayın." maddesi oldu. Diğer yandan düşük katlar için asansöre binilmemesi ve merdivenle çıkılması önerisi de kitapçıkta yer aldı.

İşte kitapçıkta yer alan tasarruf ile ilgili bazı tavsiyeler: