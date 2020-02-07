'Kum tepeleri' adı verilen yeni bir kutup ışığı türü keşfedildi

'Kum Tepeleri' adı verilen yeni tür kutup ışığı, bu işin meraklılarıyla bilim insanlarının iş birliğinin son ürünü.

Finlandiya'daki bir grup kutup ışığı (aurora) meraklısı, daha önce bilim insanlarının keşfetmediği ya da sınıflandırmadığı yeni bir tür aurora keşfetti. 'Kum tepeleri' adı verilen yeni tür auroranın, dünyanın atmosferindeki gizemli katmana ilişkin bilimsel araştırmalar için büyük bir kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, kum tepeleri biçimindeki auroraların keşfi, meraklılarla bilim insanlarının iş birliğinin son örneği olarak kayıtlara geçti.

Hikâye, Facebook grubu Taivaanvahti'den bir grup aurora meraklısının Helsinki Üniversitesi'nden uzay fizikçisi Minna Palmroth ile temasa geçmesiyle başladı. Grup, Palmroth'tan farklı tipte auroraları ve arkalarında yatan fiziği açıklayan bir saha kılavuzu oluşturmayı teklif etti.

Talebi kabul edip 'Revontuli — Bongarin Opas' isimli bir kılavuz yayınlayan fizikçiye Ekim 2018'de aynı grup bir kez daha başvurdu. Grup üyeleri bu sefer, Palmroth'un kılavuzunda bir auroranın eksik olduğunu söylüyorlardı. Durum gerçekten de öyleydi çünkü aurora meraklıları yeni bir kutup ışığı keşfetmişlerdi.