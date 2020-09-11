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Kum üzerindeki hortum, çalışan işçileri korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kastamonu’da İl Özel İdaresi ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezinde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı.

Kastamonu’da İl Özel İdaresi ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezinde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı. Çıkan hortum, işçileri korkuturken bir süre sonra gözden kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde çalışmalarını yürüttüğü sırada hortum ile karşılaştı. Kum üzerinde çıkan ve giderek büyüyen hortum, işçilerde paniğe neden oldu. Kum üzerinde çıkan hortum, iş makinelerinin üzerine doğru gelmesi üzerine işçiler, hortumdan uzaklaştı.
Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.

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