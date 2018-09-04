Kum yığını altında kalan işçi kurtarıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, çakıl karışımlı kum yığını altında kalan işçi kurtarılarak tedaviye alındı.
Olay, Akdeniz Mahallesi'nde bir briket imalathanesinde meydana geldi. Briket imalatında çalışan Fethi Turan (50), iddiaya göre çakıl karışımlı kumun üzerinde dolaşmaya başladı. Bu sırada metrelerce yükseklikteki kum yığınının çökmesi sonucu Turan kumların altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri geldi.
Çevre güvenliğinin alınmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile arama kurtarma ekipleri kazaya müdahale ederek, Fethi Turan’ı kum yığını altından kurtardı. Yaralanan Turan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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