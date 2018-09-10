Kum yığının altında kalan çocuğu kurtarma seferberliği

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde briket imalathanesinde kum yığınının altında kalan çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların elleriyle kumu kazıyarak bir saatlik çalışmayla yaralı kurtardığı çocuk, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 7 yaşındaki çocuk, oynadığı kum yığınağının altında kaldı. Briket imalathanesindeki kumun üzerine tamamen kapattığı çocuğun ağlamama sesini duyanlar, onu kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların elleri ve kürekle kumu kazıyarak bir saatte kurtardığı çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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