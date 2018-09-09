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Kum yığının altında kalan çocuğu mahalleli kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde oyun oynarken kum yığının altında kalan 8 yaşındaki çocuğu 50 kişi bir saatlik çalışmayla kurtardı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kum yığının altında kalan çocuğu vatandaşlar elleriyle ve kürekle kazarak bir saatte kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki İ.K. briket imalathanesinin bulunduğu bölgedeki kum yığını üzerinde oynamaya başladı. Bu sırada bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Çocuğun bağırma sesini duyan çevredekiler, yardıma koştu. Kurtarma çalışması için seferber olan 50 kişi kum yığının altında kalan çocuğu kurtarmak için titiz çalışma yürüttü.

Vatandaşlar elleriyle ve küreklerle bir saat süren çalışmanın ardından çocuğu kumun altından çıkarmayı başardı.

Çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar kum yığını kurtarma Şanlıurfa

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