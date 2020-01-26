HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kum yığınına çarpan otomobil, takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kum yığınına çarpan otomobil, takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığınına çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Yasin Kemal Arslan, yaşamını yitirdi.

Kum yığınına çarpan otomobil, takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığınına çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Yasin Kemal Arslan, yaşamını yitirdi. Araçtaki B.Ç. ise yola savrularak, yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Gökçeyaka Mahallesi Başkacı mevkisinde meydana geldi. Yasin Kemal Arslan'ın kullandığı 20 ADD 005 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığına çarparak, takla attı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Takla atan araçtan savrularak, yaralanan B.Ç. ise ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Kemal Arslan'ın cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızı Yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktıKızı Yüşra ile enkaz altında kalan annenin asker ile konuşması ortaya çıktı
İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesindeİnegöl İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde
Yeşil çayın faydaları nelerdir?Yeşil çayın faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor

Konya'da Çinli turistin tedavisi sürüyor

Konya ve Afyonkarahisar arasında ’domuz eti’ tartışması

İki il arasında 'domuz eti' tartışması

Çöpte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu

Çöpte korkunç görüntü!

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı

Oltayla yakaladı! Tam 6 kilo

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.