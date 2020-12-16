Kum yığınına çarpıp uçan araç güvenlik kamerasında

Adıyaman’da, yol kenarındaki kum yığınına çarpan hafif ticari aracın uçarak devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynal Akbaba idaresindeki 02 LH 472 plakalı Renault marka hafif ticari araç, 3.Çevre Yolu ile Malatya Caddesi’nin kesiştiği kavşak yakınlarında Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan kaldırım çalışmaları dolayısıyla yola bırakılan kum yığınına çarptı. Aracın kum yığınına çarparak takla atması yoldan geçen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Zeynal Akbaba yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Zeynal Akbaba, kaza anını anlattı. Yolda her hangi bir güvenlik önleminin alınmadığından dolayı kum yığınını fark edemediğini ve kaza yaptığını vurgulayan Akbaba, “Yolda ilerlerken arkadan gelen bir polis ekibi vardı. Gece karanlık olduğundan dolayı toprak fark edilmiyor. Polis arabasına yol vereyim derken toprak yığının köşesine vurarak takla açtım. Bu toprak bugün biraz toparlanmış, içe doğru yitilmiş. Gördüğünüz gibi sağlı ve sollu olarak yola dökülmüş. Hiçbir işaret, hiçbir duba yok, güvenlik önlemi yok. Benden hariç iki araba daha burada kaza yapmış. Önüm boştu diye yolun sağ tarafına yanaştım polislere yol vermek için. Ani bir olaya erken gidebilsinler diye yol vermek istedim. Sinyali verip kenara yanaşıyordum daha sonra toprak yığınına vurdum” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

