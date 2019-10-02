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KUM YÜKLÜ KAMYON BİNAYA ÇARPTI, ZEMİN KATTAKİ GENÇ FACİADAN KIL PAYI KURTULDU (Yeniden) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kağıthane'de kum yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu hızla bir apartman dairesinin duvarına çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Kağıthane'de kum yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu hızla bir apartman dairesinin duvarına çarptı. Kaza sırasında odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Sait Kaplan az daha canından oluyordu.

Kaza Kağıthane Telsizler Mahallesi, Bakım Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yasin Çadırcı'nın kullandığı 34 AL 7632 kum yüklü kamyon Boğazkale sokaktan yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu kaymaya başladı. Hızla ilerleyen kamyon Bakım Sokak'ta bir apartman dairesinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sırasında kamyonun çarptığı odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Kaplan ölümden döndü. Kazanın ardından bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Daireye çarpan kamyonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FRENLER TUTMADI

Kamyonun frenlerinin tutmadığını iddia eden sürücüsü Yasin Çadırcı, "Ben buraları iyi bilmiyorum. Okula kum götürecektim. Ben burada bekliyordum beni buradan gideceğim okula götüreceklerdi. Ama beni almaya gelmediler. Bende kamyonu çalıştırdım yokuş aşağı inerken frenler tutmadı. Daha sonra eve girdim" dedi.

DEPREM OLUYOR ZANNETTİM ÜZERİME BETON BLOKLAR GELDİ

Kaza anında odada bilgisayar masasında oturduğunu söyleyen Muhammet Sait Kaplan, "Ben bilgisayarın başında evde oturuyordum. Yanımda benim sandalye vardı. Kamyon eve girdi ben başta deprem oluyor zannettim. Sonra üzerime beton bloklar geldi. Bende kaçayım derken koltuklu sandalyem vardı duvardan kopan parçalar sandalyeye çarptı. Bende o sırada yere düştüm. Eşyalarım her şeyim gitti. Bende her hangi bir şey yok. Ben odada tektim yan odada iki arkadaşım vardı." dedi.

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