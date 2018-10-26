Kum yüklü kamyon, otomobile çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

AKRABA ZİYARETİNE GİDERKEN KAZA GEÇİRMİŞLER

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki Asil Ailesi'nin akraba ziyaretine gittiği belirlendi. Halfeti'nin kırsal Söğütlen Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Asil (47) ile eşi Naile Asil (36), kızı Elif Su Asil (1), yeğeni Yusuf Asil (32) ve yakını Sibel Asil'in (25) Halfeti'de bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

BABA, KIZI VE YEĞENİ ÖLDÜ

Yusuf Asil yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobilin, Dutluca mevkisinde Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu ile çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Asil ile kızı Elif Su Asil ve yeğeni Yusuf Asil'in cansız bedenleri otopsi için morga konuldu. Kazada ölenlerden Mehmet ile Yusuf Asil'in amca- yeğen oldukları belirtildi. Yaralanan Naile Asil ile Sibel Asil'in tedavisinin ise devam ettiği belirtilirken, kazada tarlaya giren kamyondan inip yaya kaçan Rıdvan E.'nin de yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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