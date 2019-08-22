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Kum zambağı ve carettalar için imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki 2 sahilde yetişen ve koparılması suç olan kum zambakları ve caretta carettaların korunması için 'change.org'da imza kampanyası başlatıldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki 2 sahilde yetişen ve koparılması suç olan kum zambakları ve caretta carettaların korunması için 'change.org'da imza kampanyası başlatıldı.

Yeşilöz Mahallesi'nde doğal yaşamıyla ünlü Yeşilöz ve Uğrak Sahilleri, nesli tehdit altında olan caretta carettaların yumurtlama alanı olmasının yanı sıra koruma altındaki, kopartılması suç olan kum zambaklarına da ev sahipliği yapıyor. Mahalle sakini ve doğa aktivisti Güldane Şahin, caretta carettalar ile kum zambaklarının korunması için imza kampanyası başlattı. Güldane Şahin, vatandaşları 'change.org'da başlatılan imza kampanyasına destek vermeye çağırarak, "Kum zambakları dünyanın peşinde olduğu, nesli tükenmekte olan bitkiler. Nasıl bu sahillerimizde carettalarımız varsa kum zambaklarımız da var. Kum zambakları olduğu sahiller korunmalıdır. Deniz içindeki ve dışındaki canlıları korumalıyız. Gelecek nesillere doğal bir yaşam bırakmak istiyorsak, hep beraber imza kampanyamıza destek verelim. Tüm kum zambakları ve carettalar sizlere minnettar" diye konuştu.

Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi, kum zambaklarına zarar veren ya da koparanlara 20 ila 100 bin TL ceza verilmesini öngörüyor.

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