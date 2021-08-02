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Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

02.08.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı. Kumun rüzgarla dağılmasını da engelleyen kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında tutuluyor.

Kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin lira

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, kum zambaklarının yerden itibaren yaklaşık 40 veya 45 santimde olabildiğini 3 ila 5 arasında çiçek verdiğini söyledi. Nesli tehdit altındaki kum zambağının Türkiye çapında da koruma altına alındığını belirten Atik, ticari olarak sökülmesi yasak ve koparmanın cezasının 80 bin TL olduğunu kaydetti.

"KOKUSU ÇOK GÜZEL OLDUĞU İÇİN KOPARIYORLAR"

Atik, "Vatandaşlarımız bu zambağı görünce ve çok güzel bir kokusu olduğu için koparıyorlar. Bazen bilinçsiz şekilde toprakta bunu yetiştirecekler ama bunun yeri kum. Bize göre her çiçek dalında güzeldir. Ağustos ve Ekim ayları arasında kumsaldan geçtiğimiz zaman olağanüstü güzel bir koku içerisinde hissediyorsunuz.

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"İNSANLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Kum zambaklarını tehdit eden etkenler yoğun yapılaşma, iklimsel değişiklikler ve sahilin ve kumun yapısını değişecek ölçüde yapılan kazıları sayabiliriz. Kum zambaklarını korumak gerekiyor insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi.
(İHA)

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Hatay
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