Kum zambaklarını korumak için seferber oldular!

İnkum kumsalında kendiliğinden yetişen kum zambaklarını koruma çalışmaları devam ediyor. Endemik bir bitki olan kum zambakları Batı Karadeniz bölgesinde sadece, her yıl 100 bin günübirlik tatilciyi ağırlayan 3 kilometre uzunluğundaki İnkum sahilinde yetişiyor. Kumsalda yetişen ve özellikle yaz aylarında filizlenerek, beyaz çiçek açan kum zambaklarını belediye gözetim altında tutuyor. Göz alıcı çiçeği nedeniyle tatile gelen turistlerin bilinçsizce söktüğü kum zambaklarını korumak için belediye, tahta çitlerle önlem aldı.

Sahil şeridindeki kumsalda hızla çoğalan kum zambaklarının sayısı yaz aylarında zaman zaman 300'e ulaşıyor. Kum zambakları koparılıp başka bir yere dikildiği zaman büyümüyor.

‘KOPARILIP BAŞKA YERE DİKİLİRSE ÖLÜYOR’

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kentte kum zambaklarının sadece İnkum’da yetiştiğini belirterek, “Bartın’da 3 kilometre uzunluğunda muhteşem bir denizi olan İnkum tatil beldemiz var. Buradaki kumsalda, kum zambakları yetişiyor. Sadece burada yetişen kum zambaklarını kopardığınızda başka yere dikilirse, ne yazık ki ölüyor. O yüzden sadece buraya özgü bir bitkidir. Özellikle bu endemik bitki türünü korumak için belediye olarak elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz” dedi.