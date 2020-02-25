HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuma cinayetine müebbet hapis cezası

Kuma cinayetine müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2020 20:10 | Son Güncelleme

Bursa'da, 4 çocuk annesi Fatma Okan'ın (58), birlikte yaşadığı kuması 3 aylık hamile olan Dilek Okan'ı (36) bir apartmanın 3'üncü katındaki pencereden iterek ölümüne neden olduğu olayla ilgili Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Eş Şaban Okan (58) şikayetçi olmadığını söylerken, mahkeme Fatma Okan'ı (58), 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kuma cinayetine müebbet hapis cezası

Olay, Nisan 2018'de, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden 1 çocuk annesi Dilek Okan, kayınpederi Şaban Okan'la dini nikah kıydı. Dilek Okan nikahın ardından Şaban Okan ve eşi Fatma Okan ile birlikte yaşamaya başladı. Dilek Okan, bir süre sonra 3 aylık hamile olduğunu öğrendi. Olay günü oturduğu binanın 3'üncü katındaki dairede pencere silen Dilek Okan, bir anda düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dilek Okan, polis ekiplerine kendisini Fatma Okan'ın ittiğini söyledi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Dilek Okan, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ADLİYE MERDİVENLERİNDE FENALAŞTI

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Dilek Okan, Şaban Okan ile Bursa Adliyesi'ne gidip, Fatma Okan'dan şikayetçi oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden çıkarken fenalaşan Dilek Okan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Fatma Okan ise mahkemeye sevk edildi.
kuma-cinayetine-muebbet-hapis-cezasi_5567_dhaphoto2

ŞABAN OKAN: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Cinayetle ilgili davanın karar duruşması bugün, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatma Okan, İstanbul Bakırköy Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, eşi Şaban Okan ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkemede konuşan Şaban Okan, "Maktul Dilek Okan'dan 1 çocuğum var. Ölmeden önce hamileydi, ben hamile olduğunu biliyordum. Sanığın hamilelik konusunda bilgisi olup olmadığını bilmiyorum. İkisi arasında anlaşmazlık yoktu. Sanığın maktulü düşürerek öldürmüş olabileceğini düşünmüyorum. Sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

kuma-cinayetine-muebbet-hapis-cezasi_5567_dhaphoto3

Sanık Fatma Okan ise suçsuz olduğunu ve olayla ilgisi olmadığını ifade ederek beraatini istedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti, Fatma Okan'ın tutukluluk halinin devamına ve 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet cezasına hükmetti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Alanya plajları Şubat ayında da yazdan farksız!Alanya plajları Şubat ayında da yazdan farksız!
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kuma cinayeti cinayet

En Çok Okunan Haberler

İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Sevgilisi de suskunluğunu bozdu! 3. kişi açıklaması

Sevgilisi de suskunluğunu bozdu! 3. kişi açıklaması

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Göbeklitepe hakkında ezber bozan açıklama

Göbeklitepe hakkında ezber bozan açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Polise şoke eden sözler: Seninle çok pis uğraşacağım

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kocayada müebbet verin bence bu olaya sebep olduğu için
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya plajları Şubat ayında da yazdan farksız!

Alanya plajları Şubat ayında da yazdan farksız!

Soğuk havada kaplıcanın tadını çıkarıyorlar

Eksi 10 derecede açık havuz keyfi!

Sancaktepe'de market çalışanı, bıçaklı gaspçıyı paspasla kovaladı

Bıçaklı gasp şoku! Market çalışanı kadın paspasla böyle kovaladı

'Satrancın atası' deniyordu! Oyun setinin eksik parçaları bulundu

Son 10 yılın en önemli araştırmasıydı! Eksik parçaları bulundu

Bağımlılığın böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Rengiyle ilgi çekiyordu! Yeşilgöl kar altında

Rengiyle ilgi çekiyordu! Orayı bir de şimdi görün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.