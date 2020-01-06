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Kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

GÜLİZAR H., İDDİALARI REDDETTİ Şanlıurfa’da, dini nikahla evlendiği Ömer K.

GÜLİZAR H., İDDİALARI REDDETTİ
Şanlıurfa’da, dini nikahla evlendiği Ömer K. tarafından dolandırıcılıkla suçlanan Gülizar H. iddiaları reddetti.
Evli olduğunu bilmediği ve 2 ay birliktelik yaşadığı Ömer K.'nın eve gelmemesi üzerine ayrıldığını ardından da suçlamalarla karşılaştığını ileri süren Gülizar H., "Benim adım Berivan değil, Gülizar’dır. Ben Ömer K. ile 2 ay evli kaldım. Daha sonra 2-3 eşinin olduğunu öğrendim. Bunun üzerine evi kendisi terk edip gitti. Ardından 20 bin lira beni borçlandırdı. Uzun süre eve gelmeyince birbirimizden koptuk. Defalarca eve gelmesini istedim gelmeyince ayrıldık. Ben onun evli olduğunu bilmiyordum. Kendisinden hiç bir para ve altın almadım” dedi.
Annesinin yaşadığı evlilikten dolayı can güvenliğinin olmadığını belirten Gülizar H.'nin kızı Emine S. ise bir an önce önlem alınmasını istedi.

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