Kumandan Mesud'un Oğlundan Taleban'a Direniş Çağrısı

Afganistan'ın ünlü Kumandanı Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud, Pençşir direniş güçlerinin başına geçerek, Taleban'a karşı direniş çağrısı yaptı.

Fransız Express dergisinde bir mektup yayınlayan Mesud, babası Kumandan Mesud'un da memleketi olan Pençşir'e geçtiğini duyurdu ve tüm direnişçilere bu bölgede toplanma çağrısı yaptı.

Ahmet Mesud, Express dergisinde "16 Ağustos çağrısı: Tüm özgürlük dostlarına" başlığıyla yayınladığı mektubunda, "Biz Pençşir'de tek başımıza ayaktayız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Afganistan'da tiranlık zafer kazandı. Kölelik öfke ve gürültü içinde ülkeye yerleşiyor" dedi.

Ahmet Mesud, mektubunda, "Afgan halkı, mücahitler, dünyanın her yerindeki özgürlük dostları! Afganistan'da tiranlık zafer kazandı. Kabil inliyor, ülkemiz zincire vuruldu. Ama her şey bitmedi. Köleliği reddeden tüm özgür Afganlar'ı, ülkemizin ızdırap içindeki son özgür kalesi olan Pençşir'de bana katılmaya çağırıyorum" dedi. Mesud çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal kahraman ve Kumandan Mesud'dan, babamdan, Afganlar'ın özgürlüğü için verdiği mücadeleyi miras aldım. Bu kavga artık benim, dönüşü yok. Silah arkadaşlarım ve ben, ölmekte olan ülkemizin son özgür bölgesi olan kalemiz Pençşir'de, köleliği reddeden tüm bölgelerden ve kabilelerden Afganlar, sizleri, bize katılmaya davet ediyorum."

Batı'ya da çağrı

Fransa, Avrupa ve Amerika'ya da kendilerine destek verme çağrısı yapan Mesud, Afganistan'ın içinde bulunduğu durumu 1940'ların Avrupa'sına benzeterek, "Pençşir dışında tam bir fiyasko hakim. Bu savaşı kendi hatalarından dolayı kaybeden mağluplar arasında, Taliban ile işbirliği ruhu yayılmaya başlıyor. Afgan halkı, Kabil'de savaşmadı, gerçekten bir savaşı bile kaybetmedik. Savaşçılarımız, yaşlı ve genç Mücahitler, Pençşir'de yeniden silahlandılar. Bize manevi ya da doğrudan destek yoluyla katılın" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle'ün İkinci Dünya Savaşı sırasında direniş için söylediği "Fransa bir cephede kaybetti ama savaşı kaybetmedi" sözlerine atıfta bulunan Ahmet Mesut, Afgan halkına yaptığı direniş çağrısını, "Afganistan tarihinde yeni bir sayfa açacağız. Bu ezilenlerin tiranlığa karşı direnişinde yeni bir sayfa olacak. Allah'ın izniyle kazanacağız" sözleriyle bitirdi.

