Kumar baskınına 57 bin lira ceza

Antalya’nın Finike ilçesinde bir ikamete yapılan kumar baskınında suçüstü yapılan 13 kişi ve kumara yer temin eden 3 kişiye toplam 56 bin 875 TL para cezası uygulandı.

Kum Mahallesi’nde H.D. isimli şahsın ikametinde kumar oynandığı bilgisi elde edilmesi üzerine, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri eve baskın yaptı. 14 Aralık gecesi 23.30 sıralarında ikamete yapılan operasyon neticesinde 13 kişi, evin salon kısmın ortasında bulunan masa üzerinde kumar oynamakta kullandıkları iskambil kağıtları, pullar, okey taşları ve zarlar ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatına istinaden 3 kişiye “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan şüpheli sıfatı ile işlem yapılırken, toplam 13 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine muhalefet etmek suçundan 3 bin 150 TL ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet Etmek suçundan bin 225 TL olmak üzere toplam 56 bin 875 TL para cezası uygulandı.

