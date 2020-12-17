HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar baskınına 57 bin lira ceza

Kumar baskınına 57 bin lira ceza

17.12.2020 15:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kumar baskınına 57 bin lira ceza

Antalya’nın Finike ilçesinde bir ikamete yapılan kumar baskınında suçüstü yapılan 13 kişi ve kumara yer temin eden 3 kişiye toplam 56 bin 875 TL para cezası uygulandı.Kum Mahallesi’nde H.D.

Antalya’nın Finike ilçesinde bir ikamete yapılan kumar baskınında suçüstü yapılan 13 kişi ve kumara yer temin eden 3 kişiye toplam 56 bin 875 TL para cezası uygulandı.
Kum Mahallesi’nde H.D. isimli şahsın ikametinde kumar oynandığı bilgisi elde edilmesi üzerine, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri eve baskın yaptı. 14 Aralık gecesi 23.30 sıralarında ikamete yapılan operasyon neticesinde 13 kişi, evin salon kısmın ortasında bulunan masa üzerinde kumar oynamakta kullandıkları iskambil kağıtları, pullar, okey taşları ve zarlar ile birlikte yakalandı.
Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatına istinaden 3 kişiye “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan şüpheli sıfatı ile işlem yapılırken, toplam 13 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine muhalefet etmek suçundan 3 bin 150 TL ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet Etmek suçundan bin 225 TL olmak üzere toplam 56 bin 875 TL para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savunduHemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu
Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Günler kala flaş açıklama! Yılbaşında yeni önlemler gelebilir

Günler kala flaş açıklama! Yılbaşında yeni önlemler gelebilir

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili yeni gelişme

Sahte içki faciasıyla ilgili yeni gelişme

Pınar Gültekin davasında önemli gelişme

Pınar Gültekin davasında önemli gelişme

Küçükçekmece'de ortalık karıştı! İki aile arasında silahlı bıçaklı kavga

Küçükçekmece'de ortalık karıştı!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan'dan Çin aşısı açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden aşı açıklaması: Çarşamba başlıyor

İstanbul'da alkollü TIR sürücüsünün dehşet saçtığı anlar kamerada

Alkollü TIR sürücüsü dehşet saçtı! O anlar kamerada

Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.