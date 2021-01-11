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Kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışanlar film gibi operasyonla yakalandı

11.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de Asayiş ve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışan şahıslar film gibi operasyonla yakalandı.

Osmaniye’de Asayiş ve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışan şahıslar film gibi operasyonla yakalandı. Çatı penceresinden tek tek içeriye alınan 22 şahsa toplamda 185 bin 120 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinin 4. katında kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler iş merkezine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polis ekiplerinin geldiğini fark eden şahsılar iş merkezinin çatısına ve bodrum katına kaçarak saklanmaya çalıştı. Çatı katına çıkan ekipler saklanmaya çalışan şahısları film sahnelerini aratmayacak operasyonla yakaladı. Çatı katının penceresinden içeriye alınan 22 şahsa korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplamda 185 bin 120 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 22 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, baskın esnasında ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve mermilere, 2 gram metamfetamin maddesine, 1 gram sentetik bonzai maddesine el konuldu.

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