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Kumar baskınında ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 04:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yasak olmasına rağmen kağıt oyunu oynatan kıraathaneye ve oynayanlara ceza yağdı.Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesinde meydana geldi.

Kumar baskınında ceza yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yasak olmasına rağmen kağıt oyunu oynatan kıraathaneye ve oynayanlara ceza yağdı.
Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinanbey Mahallesi’nde bir kıraathânede kağıt oynatıldığı ihbarını alan asayiş ekipleri iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında iş yerinde 14 kişinin sosyal Mesafe kurallarını hiçe sayarak maske takmadan yasak olmasın rağmen kağıt oynadıkları tespit edildi. Şahıslara ve işletme sahibine toplam 54.000 tl ceza kesildi. Aynı iş yerine daha önce de ekipler tarafından baskın yapılmış ve yine aynı suçtan ceza işlem uygulanmıştı.

Kumar baskınında ceza yağdı

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