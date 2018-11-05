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Kumar baskınında mutfak tüpü içinden tombala kağıtları çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin bir dernek lokaline düzenlediği kumar baskınında mutfak tüpü içerisinden tombala kağıtları çıktı, kumar oynayan 34 kişiye 259'ar lira idari para cezası kesildi.  İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Arifiye Mahallesi Tanış Sokak'ta bulunan bir dernek lokaline baskın düzenledi.

Kumar baskınında mutfak tüpü içinden tombala kağıtları çıktı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin bir dernek lokaline düzenlediği kumar baskınında mutfak tüpü içerisinden tombala kağıtları çıktı, kumar oynayan 34 kişiye 259'ar lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Arifiye Mahallesi Tanış Sokak'ta bulunan bir dernek lokaline baskın düzenledi. Baskında 'tombala' adı altında kumar oynadıklarını belirlenen 34 kişiye 259'ar lira olmak üzere toplam 8 bin 86 lira idari para cezası verildi, lokal işletmecisii 2 kişi ise 'kumar oynatmak ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.
Polis ekipleri dernek lokalinde yaptıkları aramada mutfak tüpü içerisine saklanmış olan tombala kağıtları ile malzemeler ele geçirdi. Eskişehir'de son 10 ay içerisinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 bin 820 kişiye toplam 1 milyon 766 bin 380 lira idari para cezasının kesildiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Kumar baskınında mutfak tüpü içinden tombala kağıtları çıktıKumar baskınında mutfak tüpü içinden tombala kağıtları çıktıKumar baskınında mutfak tüpü içinden tombala kağıtları çıktıKumar baskınında mutfak tüpü içinden tombala kağıtları çıktı

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