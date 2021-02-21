HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı

Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı

21.02.2021 19:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir lokalde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri lokale baskın düzenledi.

Bursa’da bir lokalde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri lokale baskın düzenledi. Lokalde bulunan 21 kişiye 91 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ‘Özel Güvenlik’ elbisesi giyerek kumar oynayan ve sokağa çıkma izninin olduğunu iddia eden kişi de ceza yemekten kurtulamadı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’nde bulunan bir lokalde, kısıtlamaya ve genelge kurallarına uyulmadığı, içeride kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Lokalin çevresini ablukaya alan ekipler, lokalin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Kaçamayacaklarını anlayan oyun severler daha sonra kapıyı açtı. Şüphelilerin, lokalin dışına kurdukları kamera sistemiyle, güvenlik önlemi aldığı görüldü. İçeride bulunan 21 şüpheliye, "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak" ve "Kumar Oynamak" suçlarından toplamda 91 bin 150 TL para cezası uygulandı. Öte yandan üzerinde ‘Özel Güvenlik’ görevlisi elbisesi ile kumar oynayan bir şüpheli, polis ekiplerine izninin olduğunu söyledi. Ancak mesai saatlerinde dışında olan ve iznini kötüye kullanan D.A., isimli adam da ceza yemekten kurtulamadı. Ayrıca lokalde yapılan aramalarda çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirilirken, lokal mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Balıkesir'de korkunç olay! Köpeklerine 20 kediyi boğdurttuBalıkesir'de korkunç olay! Köpeklerine 20 kediyi boğdurttu
32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'personel sayısı arttı' iddiasına açıklama: Sayı düştü

'Personel sayısı arttı' iddiasına açıklama

Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı

Kumar baskınında ‘Özel Güvenlik’ elbiseli oyunsever, polisi kandıramadı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani arasında kritik görüşme

Balıkesir'de korkunç olay! Köpeklerine 20 kediyi boğdurttu

Balıkesir'de korkunç olay! Köpeklerine 20 kediyi boğdurttu

Son Dakika: 21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.