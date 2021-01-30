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Kumar baskınında pencereden kaçarken yakalandılar

30.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlamayı delerek bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi.

Bursa’da kısıtlamayı delerek bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi. Polis ekiplerini fark ederek pencereden kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. 15 şüpheliye 62 bin 250 TL para cezası uygulandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, 56 saatlik kısıtlama kurallarına uymayan bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ekipler kumarhanenin çevresini ablukaya alırken, güvenlik kamerası ile sokağa izleyen birkaç şahıs polisi fark edince mekanın arkasındaki pencereden kaçmaya çalıştı. Ekipler ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca kameralar tarafından da görüntülendi. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cerrahi maske ile yüzünü gizledi
İçeride bulunan 15 kişiye ’’sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’’ ve ’’kumar oynamak’’ suçlarından 62 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatı bulunmadığı öğrenilen kıraathane mühürlendi. Bir şüpheli ise kendini görüntüleyen basın mensuplarından gizlenmek için cerrahi maske ile yüzünü gizledi. Bir şüpheli ise basın mensuplarına, ’’Beni çekme, arkadaşımı çek o daha çok oynadı’’ diye espri yapması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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