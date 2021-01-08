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Kumar baskınında polis ceza yazarken onlar ekmek arası döner yedi

08.01.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek dernek lokalinde kumar oynadıkları belirlenen 42 kişiye, toplam 132 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek dernek lokalinde kumar oynadıkları belirlenen 42 kişiye, toplam 132 bin 300 lira idari para cezası kesildi. Yakalanan şahıslardan 2’si polisin ceza işlemi uygularken umursamaz tavırla ekmek arası döner yemeleri pes dedirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi’nde bir dernek lokalinde kumar oynandığını ihbarı üzerine harekete geçti. Derneğin bulunduğu binanın çevresinde bir süre bekleme ve izleme yapan ekipler, içeriye belli aralıklarla giriş çıkışların olduğunu belirledi. Dernek lokaline operasyon düzenleyen ekipler, içeride 42 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Lokalde yapılan aramalarda koliler içerisine gizlenmiş çok sayıda iskambil kağıdı destesi bulundu. Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle bu kişilere toplam 132 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Bir yandan ceza, diğer yandan ekmek arası döner yedi
Baskın esnasında içerdekilerin kumar oynarken yakalanmamaları için derneğin bulunduğu binanın girişine ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği polis ekipleri tarafından tespit edildi. Yakalanan şahıslardan ikisi polisin ceza işlemi uygularken umursamaz tavırla ekmek arası döner yemeleri pes dedirtti. Ayrıca lokalin kapısına ‘çıkarken haber ver’ yazılı bir kağıt asılı olması giriş çıkış esnasında yakalanmamak için uyarı mahiyetinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Polisin cezai işlem uyguladığı sırada içerde bulunan bir kişi cep telefonundan baskını canlı yayın yapmaya çalışırken ekiplerce uyarıldı.

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