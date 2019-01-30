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Kumar baskınında polise direnen şahıslar serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kahvehaneye kumar baskını yapan polislere karşı gelerek hakaret ve tehdit ettikleri iddia edilen 2 zanlı, savcı tarafından serbest bırakıldı.Olay, İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kahvehaneye kumar baskını yapan polislere karşı gelerek hakaret ve tehdit ettikleri iddia edilen 2 zanlı, savcı tarafından serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri bir kahvehanede kumar oynatıldığına dair aldıkları ihbar üzerine kahvehaneye baskın düzenledi. Bu sırada kumar oynadığı iddia edilen şahıs ile kahvehane sahibinin polislere direnip hakaret ve tehdit ettikleri öne sürüldü. Kahvehane sahibi A.Y. (37) ile V.Ö. (33) isimli zanlılar gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 şahıs serbest bırakıldı.

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