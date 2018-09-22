Kumar baskınında, tabanca ve oyun kartları havalandırma boşluğunda bulundu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-KÜTAHYA'da polis ekiplerinin bir dernek lokaline düzenlediği baskında; 2 tabanca, 2 bıçak, 1 şiş ile kumar oynamada kullanılan oyun kağıtları ve zarlar apartman havalandırma boşluğunda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi Belediye sokaktaki bir dernek lokaline kumar baskını düzenledi. Baskın sırasında içeride bulunan ve kumar oynadıkları belirtilen 16 kişi gözaltına alındı. Ekipler, baskın sırasında içeride bulunanlar tarafından atılan oyun kağıtları, pul ve zarlar, alacak defteri, senetler ile 2 adet tabancı, 2 bıçak ve 1 şişi apartman havalandırma boşluğunda buldu, soruşturma sürüyor.
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