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Kumar baskınından sürünerek kaçış

18.12.2020 13:24 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlamada bir dernekte kumar oynayan şahıslar, polis derneği basınca çatı aralarına gizlenip sürünerek dışarıya kaçmaya çalıştı.

Bursa’da kısıtlamada bir dernekte kumar oynayan şahıslar, polis derneği basınca çatı aralarına gizlenip sürünerek dışarıya kaçmaya çalıştı. Polis tavan arasında ve derneğin bodrumunda el feneri ile tek tek kumarbaz aradı. Yüzüne ışık tutulunca ortaya çıkan bir şahıs arkadaşından borç para almaya geldiğini söyledi. Kumar tutkunu şahsa polis, "Bak işte kumar insanı ne hale düşürüyor" diyerek ders verdi. Dernekte kumara 44 bin TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Odunluk Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan bir dernekte, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti.
Ekipler, apartmanın çatı katında ve koridorda 6 kişinin olduğunu gördükten sonra derneğin bulunduğu dairenin zilini çaldı. Ancak kapıyı kimse açmadı. Bunun üzerine gerekli yasal izinleri alan polis ekipleri, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırdı. 1’i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar pulları bulundu. 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 44 bin 100 TL ceza uygulandı. Dernek yöneticileri hakkında ise ’kumar oynanması için yer temin ettikleri’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Polisten kaçmak için çatı katından tavan arasına giren ve sürünerek dışarıya çıkmaya çalışan şahıslar polis tarafından tek tek yakalandı. Karanlıkta yüzlerine ışık tutulunca ne yapacaklarını şaşıran şahıslara polis ekipleri kumar insanı ne hale düşürüyor diyerek büyük bir ders verdi.

’Alkol öldürür kumar süründürür’ lafı gerçek oldu
Bursa’da 3 gün önce sahte alkol alan 3 kişi hayatını kaybetmiş 12 kişi hastanede tedaviye alınmıştı. Olayın ardından harekete geçen Bursa polisi 2 kişiyi gözaltına alıp sahte içki imalathanelerine yaptığı baskınlarda yaklaşık 2 ton sahte içki ele geçirdi. Yılbaşı öncesi içki operasyonlarının ardından bir darbe de kısıtlamaya rağmen kumar oynatan dernek görünümlü kumarhanelere oldu. Eş zamanlı birçok mekana baskın yapan Asayiş polisi kumar oynayan yüzlerce kişiye binlerce lira para cezası kesti. Çatı aralarında ve bodrumlarda sürünerek polisten kaçmaya çalışan kumarbazlar kameralara yakalanınca akıllara "Alkol öldürür kumar süründürür" lafını getirdi.

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