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  4. Kumar borcu yüzünden kavga ettiği eşini öldürdü

Kumar borcu yüzünden kavga ettiği eşini öldürdü

04.03.2021 23:47 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de emekli bir subay, iddiaya göre kumar borcunu ödemek için para istediği ve ret cevabı aldığı eşini silahla vurarak öldürdü.

Başakşehir’de emekli bir subay, iddiaya göre kumar borcunu ödemek için para istediği ve ret cevabı aldığı eşini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Nebahat K. ile oturdukları sitenin bahçesinde konuşmaya başlayan emekli subay E.K., arasında tartışma çıktı. Kumar borcunu ödemek için eşinden para isteyen E.K., ret cevabı alınca iddiaya göre tartıştığı eşine yanında bulunan silahla bir el ateş etti, başına kurşun isabet eden kadın yere yığıldı. Olayın ardından E.K. olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Nebahat K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sitenin girişine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Nebahat K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2’nci kez evlendiler
Emekli subay olan E. K. ve ilaç pazarlama sektöründe çalışan Nebahat K. çiftinin ilk evliliklerini 10 yıl önce yaptıkları ve 2 yıl önce ayrılmaları sonrası yeniden evlendikleri öğrenildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan zanlı E.K.’yı yakalamak için çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayı öğrenen Nebahat K.’nin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

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