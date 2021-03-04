Kumar borcu yüzünden kavga ettiği eşini öldürdü

Başakşehir’de emekli bir subay, iddiaya göre kumar borcunu ödemek için para istediği ve ret cevabı aldığı eşini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Nebahat K. ile oturdukları sitenin bahçesinde konuşmaya başlayan emekli subay E.K., arasında tartışma çıktı. Kumar borcunu ödemek için eşinden para isteyen E.K., ret cevabı alınca iddiaya göre tartıştığı eşine yanında bulunan silahla bir el ateş etti, başına kurşun isabet eden kadın yere yığıldı. Olayın ardından E.K. olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Nebahat K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sitenin girişine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Nebahat K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.