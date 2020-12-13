Kumar evine baskında gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve jandarma tarafından yapılan baskında gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Azay Mahallesi’nde S.K. isimli şahsın evine yapılan operasyonda 3’ü kadın 13 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’na aykırı hareket etmekten işlem yapılmıştı. Ayrıca evde yapılan aramada sokak hattından çekilmiş kaçak elektrik hattı, 1 adet ruhsatsız tüfek, kumar oynanan masalar, iskambil kağıtları, alkollü içecekler ve bin 500 gram kubar esrar maddesine el konulmuştu.

S.K. isimli şahıs ’kumar oynatmak için yer sağlamak, uyuşturucu madde imal ticareti, kaçak elektrik kullanmak’ suçlarından adli işlem, ’ruhsatsız tüfek ve alkol satışı yapmaktan’ da idari işlem yapılarak gözaltına alınmıştı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen S.K. tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.

