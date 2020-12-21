Kumar için çadır kurdular: 12 kişiye 50 bin TL ceza

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynamak için çadır kurdular. Çadırda kumar oynayan grup suçüstü yakalandı.

Olay Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından kaçıp kumar oynamak isteyen bir grup, çadır kurup korona virüs ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynadı. Çadırda kumar oynatıldığı ihbarını alan Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Polis ekipleri çadırlara yaptığı operasyonda, kumar oynayan grubu suçüstü yakaladı. Operasyonda korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan 12 kişiye toplamda 50 bin TL idari para cezası uygulanırken, kumar için açılan çadırlar iş makinesi ile yıktırıldı.

