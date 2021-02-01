Kumar operasyonlarında 12 milyon TL para cezası

Eskişehir’de son bir yılda düzenlenen tombala ve kumar operasyonlarında toplamda 12 milyon TL’den fazla idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri son bir yılda tombala ve kumar oynatıldığı tespit edilen 121 mekâna baskın düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 3 bin 703 kişiye ‘Sosyal Mesafeye Uymamak’ suçundan 11 milyon 664 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. Aynı operasyonlarda 410 kişiye ise ‘Kumar Oynamak’ suçundan 533 bin 820 TL idari para cezası uygulandı.

Gerçekleştirilen 121 operasyonda tespit edilen tüm şahıslara ise toplamda 12 milyon 198 bin 270 TL para cezası kesildi.

